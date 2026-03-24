В Карелии планируют найти поддержку на проект «Дворы в ударе», сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

По информации источника, инициатива направлена на создание универсальных уличных площадок для занятий боксом в районах Карелии.

Пока один проект только в перспективе, другой уже реализуется в Петрозаводске – «Пара-бокс». Это оздоровительная программа для реабилитации и адаптации к спортивным нагрузкам через бокс.

Кроме того, в сентябре этого года в Кеми и Питкяранте планируют открыть залы бокса. В Кемь уже доставили спортивный инвентарь от карельской федерации бокса.

По данным источника, в планах региональной федерации бокса к 2028 году увеличить количество занимающихся этим видом спорта с почти двух тысяч человек до 4,5 тысяч.

