Желающим жить на «Воздухе Карелии» в палатке стоит поспешить

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) распродали все имевшиеся в наличии билеты категории «палатка-парк». Об этом говорится в сообщении в паблике главного приключения карельского лета.

Отмечается, что билеты категории «палатка-поляна» еще есть в продаже, их достаточно. Однако в прошлом году закончились и такие билеты, поэтому желающим жить все четыре дня на фестивале стоит поторопиться.

Также организаторы напомнили, что на входе все виды билетов будут значительно дороже, чем в предварительной продаже. Ближайшая переоценка проходок на фестиваль произойдет 6 апреля.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

