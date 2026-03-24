В Карелии ожидается до плюс 10 градусов 25 марта

В среду, 25 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, вечером слабый дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +7,+9°С. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +5,+10°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +3°С, днем +5°С.

В Кеми ночью +4°С, днем +7°С.

В Кондопоге ночью +5°С, днем +8°С.

В Медвежьегорске ночью +3°С, днем +6°С.

В Олонце ночью +5°С, днем +9°С.

В Пудоже ночью +2°С, днем +9°С.

В Сегеже ночью +4°С, днем +6°С.

В Сортавале ночью +3°С, днем +7°С.

В Суоярви ночью +5°С, днем +7°С.