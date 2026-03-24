В России отменят испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Уточняется, что изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав молодых матерей, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска. Норма вступает в силу 1 сентября 2026 года.

