24 марта 2026, 16:55
В России отменят испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет

Работодатели не смогут включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для матерей с детьми до 3 лет
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Уточняется, что изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав молодых матерей, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска. Норма вступает в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, на каких должностях иностранцам предлагают самые высокие зарплаты.

