Воспитанников соцучреждения кормили сомнительными яйцами и говядиной

Яйцо и мясо сомнительного качества обнаружили в одном из социальных учреждений Петрозаводске специалисты Россельхознадзора. Продукция предназначалась для приготовления блюд воспитанникам учреждения.

На яйцах не было маркировки, информации об изготовителе, дате выработки и сроке годности. Кроме того не оказалось и ветеринарных сопроводительных документов. В Россельхознадзоре сообщили, что сведения в представленной ветеринарной справке невозможно было соотнести с продукцией. В морозильной камере также обнаружили говядину, на которую не было ветеринарных сопроводительных документов. По требованию прокуратуры 45 яиц пришлось уничтожить.

Городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. В результате заведующую складом привлекли к ответственности в виде штрафа размером три тысячи рублей. (фото Peggychoucair, pixabay.com)