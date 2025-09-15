Вор забрался в дом жителя Карелии

В полицию Медвежьегорского района обратился житель одной из деревень. Он рассказал о том, что в его дом забрался вор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он вернулся с ночной смены и хотел выпить кофе, но не обнаружил банку на привычном месте. Также из холодильника пропали продукты, а из комнаты исчезла косметичка с украшениями. Общий ущерб превысил 8000 рублей.

Свидетели происшествия помогли участковому найти подозреваемого - им оказался 55-летний знакомый потерпевшего. Он признался, что залез в дом через окно на веранде и забрал все, что посчитал ценным.

По факт кражи с проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

