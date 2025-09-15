Аферисты под видом минобороны выманили 5 млн у потерявшей сына женщины

Жительница Карелии стала жертвой новой уловки мошенников. Жулики связались с женщиной под видом минобороны, посулили награду и выплаты.

Костомукшанка недавно потеряла сына. Ей позвонил будто бы представитель военного ведомства и сообщил о посмертной награде ее сыну, за которую женщина может получить около 2 миллионов рублей. Для получения ордена и выплаты требовалось назвать паспортные данные.

После этого пенсионерке позвонили от лица портала Госуслуги и сообщили, что женщина ранее общалась с мошенником. Затем с ней связался некий следователь и убедил, что преступник из Кемерово пробует взять на нее кредит.

Настоящие мошенники запретили пенсионерке пользоваться деньгами на банковских счетах и потребовал все снять и перевести на безопасный счет. Работники банка поинтересовались у пенсионерки, не находится ли она под влиянием аферистом, но женщина заверила, что все в порядке.

В общей сложности жительница Карелии перевела жуликам более пяти с половиной миллионов рублей. Мошенники перестали тревожить пенсионерку, она сама им позвонила, чтобы узнать о стадии расследования. Тогда ее попытались обмануть еще раз, заявив о необходимости оформления кредита. Женщина попросила денег у знакомых и одна из подруг убедила ее идти в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.