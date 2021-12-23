23 декабря 2021, 10:29
Россия

Волонтерам хотят дать возможность бесплатно ходить в театры и музеи

Министерству культуры Карелии поручили поработать над картой лояльности для добровольцев

Петрозаводчанка во время прямой линии главы предложила внедрить карту лояльности для волонтеров, которая даст им возможность бесплатно посещать республиканские и муниципальные учреждения культуры Карелии.

Губернатор поддержал инициативу и поручил региональному министерству культуры проработать с заинтересованными учреждениями механизм внедрения карты, сообщает пресс-служба главы республики.

По мнению Артура Парфенчикова, следует дать возможность музеям, домам культуры, театрам, библиотекам самим устанавливать правила получения карты лояльности. (фото pixabay.com, geralt)

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