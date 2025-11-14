Военный корабль «Карелия» заметили у границ США

Военный корабль «Карелия» заметили у одного из гавайских островов. Самолет и катер береговой охраны «отреагировали на вспомогательное судно разведки ВМФ РФ», совершив облет и пройдя недалеко от судна. Российское судно заметили примерно в 15 морских милях (27 км) к югу от острова Оаху.

Инцидент произошел еще 29 октября, но издание Reuters рассказало о нем лишь сейчас, информацию подхватили и российские СМИ.

В береговой охране заявили, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут «проходить транзитом и вести деятельность за пределами территориальных вод других государств, которые простираются на 12 морских миль от берега». Таким образом российский корабль действовал в пределах, разрешенных международным правом.