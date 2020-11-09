Водитель пострадал в жестком ДТП под Петрозаводском

Сегодня в 11:30 на дороге «Петрозаводск-Деревянное» в Прионежском районе Карелии, недалеко от Ужесельги произошло серьезное ДТП. В аварии пострадал водитель, сообщает dtpptz.

По одной из версий, автомобиль УАЗ с прицепом, который ехал в сторону Петрозаводска, занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Спектра». От удара транспортные средства отбросило на обочину и в кювет.

В результате аварии водитель «Киа» получил травмы. Автомобили оказались серьезно повреждены.