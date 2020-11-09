Житель Карелии украл у родственника бензин в погоне за выпивкой

В полицию Пудожского района обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то сорвал доски с его сарая, проник внутрь и украл 10-литровую канистру бензина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 34-летний родственник пострадавшего. Он рассказал, что украл бензин, чтобы продать его другу за бутылку алкоголя. Однако, получить спиртное мужчина не успел. Бензин изъяли и вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото brovary.net.ua