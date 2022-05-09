Во вторник в Карелии будет гораздо теплее, чем 9 мая

Во вторник в республике ощутимо потеплеет. 10 мая в Карелии будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -4, +1. Днем потеплеет до +12, +17, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1. В дневные часы +14, +16. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Gismeteo, в Кондопоге ночью +1, днем +14;

В Калевале ночью +3, днем +13;

В Сортавале ночью +3, днем +11;

В Олонце ночью +2, днем +11;

В Костомукше ночью +3, днем +12;

В Суоярви ночью +1, днем +13. (фото pixabay.com, Couleur)