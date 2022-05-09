09 мая 2022, 17:36
Во вторник в Карелии будет гораздо теплее, чем 9 мая
По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до плюс 17 градусов
Во вторник в республике ощутимо потеплеет. 10 мая в Карелии будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -4, +1. Днем потеплеет до +12, +17, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1. В дневные часы +14, +16. Атмосферное давление будет слабо падать.
По данным Gismeteo, в Кондопоге ночью +1, днем +14;
В Калевале ночью +3, днем +13;
В Сортавале ночью +3, днем +11;
В Олонце ночью +2, днем +11;
В Костомукше ночью +3, днем +12;
В Суоярви ночью +1, днем +13. (фото pixabay.com, Couleur)