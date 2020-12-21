Власти Карелии обсудили, как пережить праздники в период пандемии

О том, как Карелии с наименьшими потерями пережить новогодние праздники в ситуации пандемии, обсудили на заседании правительства Карелии 21 декабря.

Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказал, что все поликлиники продолжат работу в новогодние праздники, правда, в усеченном режиме.

- Все поликлиники частично будут работать, - сказал он.

Глава РК Артур Парфенчиков отметил, что в больницы в последнее время стало поступать меньше тяжелых больных с воспалением легких. Он призвал врачей максимально оперативно госпитализировать больных с подозрением на воспаление легких, не дожидаясь, пока болезнь перейдет в тяжелую стадию. Не секрет, что жители Карелии часто жалуются на то, что им отказываются делать тесты на коронавирус, проводить компьютерную томографию, и таким образом теряется драгоценное время. Когда люди добиваются, чтобы их направили в больницу, там им диагностируют тяжелое поражение легких.

Парфенчиков отметил, что совсем не обязательно делать тест на коронавирус, если присутствуют признаки этого заболевания. Он считает, что тестировать нужно больше тех, кто болеет бессимптомно, чтобы сдержать распространение опасной инфекции.

- Чтобы диагностировать коронавирус, тест совершенно не нужен, - отметил губернатор.

Тем более, по его словам, увеличилось количество недостоверных исследований, когда очевидно, что человек заражен, а тест показывает ложно отрицательный результат.

В конце декабря, рассказал Охлопков, планируется завершить ремонт в травпункте в Петрозаводске, и он перейдет на круглосуточную работу. Тем самым удастся разгрузить БСМП, которая сейчас принимает в круглосуточном режиме пациентов с серьезными травмами.

На 24 декабря намечено открытие центра помощи онкологическим больным на улице Мичуринская в Петрозаводске. Центр будет принимать пациентов из районов, которые приезжают в Петрозаводск на лечение или обследование, и которым требуется помощь. Фото myseldon.com