Ветераны боевых действий могут получить СберКарту ветерана

Аналог бумажного удостоверения обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбера электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит, получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет ещё проще. На СберКарту ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Кроме того, её можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С неё можно снимать деньги в банкоматах Сбера без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо, которые потом выгодно тратить у многочисленных партнёров банка. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении СберБанк Онлайн.

Фото: Кандинский

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