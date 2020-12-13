Вепсским деревням обещали дрова и мячи взамен уничтоженных лесов

– Прямо возле Каскесручья вырублен лес так, что даже вороне негде присесть. В лес не выйти. Был большой черничник, теперь он сплошь завален ветками, хламом, оставшимся после рубок. В деревне Другая Река есть сосновый бор, там люди отдыхают. И его вырубят! У меня на участке четыре сосны растут, и я боюсь, что проснусь утром, а их тоже нет – спилят. Мы каждый год собирали ягоды, грибы, а сейчас, кажется, в Ленинградскую область за грибами будем ездить...

Житель деревни Каскесручей Анатолий Климов рассказывает о том, как его землякам живется в прекрасной России будущего. Теперь подобная участь ждет еще нескольких поселений Прионежского района: Шелтозеро, Рыбреки, Шокши. Участки были отданы под вырубку компании «ДОК Калевала», для которой лес – это сырье. Для обитателей же старинных вепсских деревень лес – неотъемлемая часть жизни. И распоряжаться лесом без их согласия попросту нельзя.

По крайней мере, именно так сказано в Лесном кодексе России: «В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при использовании лесов обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни».

Шум, который подняли местные жители, заставил региональных чиновников вспомнить, что с людьми иногда нужно и поговорить. В пятницу в Шелтозере прошла встреча, на которую приехал целый правительственный десант – вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов, министр природных ресурсов Алексей Щепин и министр по национальной политике Сергей Киселев. Последний попытался объяснить людям, что лес, в общем-то, для традиционной хозяйственной деятельности уже особо не используется, а значит, его можно немножечко подвырубить.

– Вы четко должны понимать, что время идет, время меняется. Я призываю к разумности как в плане защиты прав коренного малочисленного народа, так и в плане экономического развития, – обратился Киселев к пришедшим на встречу людям.

Об экономике напомнил и глава администрации Прионежского района, высказавшийся в том духе, что нужно научиться работать совместно. Правда, совместная работа предполагает, что оба ее участника имеют равные полномочия – чего в случае с прионежскими рубками не наблюдается.

– Вы грубо нарушили наши права, – обратилась глава Шелтозерского поселения Ирина Сафонова к министру Алексею Щепину. – Все, что происходит на территории коренного малочисленного народа, нужно согласовывать именно с народом. Разрушение лесных массивов приведет к исчезновению уникальной флоры – деревьев, кустарников, лекарственных растений. У животных отберут дом. Леса, кроме того, служат неким фильтром, позволяющим нам не задохнуться каменной пылью от горных предприятий. Возникает почвенная эрозия, появляется заболачивание… Народ – хозяин своей земли, а не власть, и мы защитим свои права на исконную среду обитания, – отрезала Сафонова.

Алексей Щепин долго объяснял, что ничего страшного с лесами южного Прионежья на самом деле не происходит. Во-первых, некоторые рубки необходимы, потому что лес чрезмерно зарастает, и нужно избавлять его от лишних и слишком старых деревьев. Во-вторых, сплошных рубок будет не так и много, и территорию обязательно ждет восстановление. В общем, благодать и благорастворение воздухов.

Однако Ирина Сафонова дожала регионального чиновника.

– Вы считаете, что правильно поступили? Правильно сделали, что отдали участки, не учитывая мнение коренного малочисленного народа? – прямо спросила она министра природных ресурсов.

– Если ссылаться на нормы законодательства, то на сегодняшний день, если нет выделенной территории традиционного природопользования, то согласование не требуется, – твердо ответил Щепин.

Для справки: в федеральном законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов России черным по белому написано, что такие народы (к ним относятся и вепсы) могут участвовать в контроле за использованием земель, необходимых для традиционной хозяйственной деятельности и промыслов, а также имеют право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания.

Глава Рыборецкого поселения Наталья Силакова сказала, что местные жители, конечно, недовольны грядущим уничтожением леса, и поэтому готовы участвовать в его восстановлении. Люди могут заниматься высадкой деревьев, если подрядчики «ДОК Калевала» уберут порубочные остатки.

Поселковые чиновники объяснили, что у них уже есть опыт взаимовыгодного сотрудничества с предпринимателями, которые работают на вепсской земле. Так, предприятие по добыче камня осветило улицу в поселке. Присутствовавший на встрече исполнительный директор «ДОК Калевала» Валерий Пучков заявил, что их предприятие готово точно так же помогать национальным поселениям. Например, поддержать школьную волейбольную команду, снабдить население дровами.

Главы поселений после встречи разошлись, как принято писать в школьных газетах, «усталые, но довольные». Все были очень рады диалогу, на который пошли чиновники – правда, уже после шумного скандала, но всё же, всё же… Исключением стала глава Шелтозера, которая хотела гораздо большего, чем помощь волейбольной команде. Она потребовала отнести зоны вырубки от границ поселений, а также зарегистрировать здесь фирму, чтобы налоги от вырубки леса шли в бюджет поселкового поселения. Ирина Сафонова не получила внятного письменного ответа на эти требования, так что прошедшую встречу пока что воспринимает так «поговорили и разошлись».

Корреспондент нашего издания поинтересовался у Дмитрия Родионова: а почему, собственно, раньше-то поговорить не догадались? Это же любимая ошибка карельских чиновников: сперва сделать, а потом объясняться перед людьми. Вице-премьер ответил, что так происходит далеко не всегда. Ну что же, это тоже позиция: забывать о наличии у граждан права голоса не всегда, а лишь время от времени.

Дамоклов меч, впрочем, висит не только над вепсскими лесами, но и над теми, кто на них посягнет. Ирина Сафонова озвучила серьезную угрозу: добиться отзыва у "ДОК Калевала" сертификата FSC. Она утверждает, что это можно сделать, ведь сертификат этот предполагает, кроме прочего, отказ от нарушения традиционных прав человека при ведении лесного хозяйства. Об этом весьма недвусмысленно говорится в нормативных документах. "Коренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их землях и территориях за исключением случаев, когда это право добровольно и осознанно передано ими другим организациям; лесохозяйственная деятельность не должна прямо или косвенно вести к истощению ресурсов или ограничивать права владения коренных народов", - и так далее.

Сертификация FSC носит добровольный характер, однако это не значит, что организация имеет право не соблюдать ее принципы. Владение сертификатом дает немалые преимущества: выход на экологически чувствительные рынки Европы, Америки и Азии, повышение инвестиционной привлекательности, а в конечном итоге - улучшение имиджа предприятия и следующие за этим финансовые выгоды. Насколько реально лишиться всех этих преференций из-за вырубки вепсских лесов? Думается, проверять это на себе компании "ДОК Калевала" не захочется.