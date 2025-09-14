Велосипедист погиб в ДТП в Карелии

В Кондопоге проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГАИ Карелии.

13 сентября около полуночи на Октябрьском шоссе в городе Кондопога произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что, по предварительным данным, 20-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершила наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В результате ДТП мужчина 1987 года рождения, скончался на месте. Водитель автомобиля получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

