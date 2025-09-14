14 сентября 2025, 10:25
Велосипедист погиб в ДТП в Карелии
ГАИ устанавливает обстоятельство происшествия в Кондопоге
Фото: ГАИ Карелии
В Кондопоге проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГАИ Карелии.
13 сентября около полуночи на Октябрьском шоссе в городе Кондопога произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что, по предварительным данным, 20-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершила наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина 1987 года рождения, скончался на месте. Водитель автомобиля получила травмы, ей оказана медицинская помощь.
В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы сообщали о смертельном ДПТ под Медвежьегорском.