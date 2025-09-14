ГАИ сообщила о вчерашнем смертельном ДТП

Вчера в начале пятого вечера в полицию Медвежьегорска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба ГАИ.

На 77-м километре автодороги Медвежьегорск – Великая Губа автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в направлении посёлка Толвуя, вылетел в кювет. Сообщается, что 23-летний водитель, не справился с управлением.

В результате ДТП 18-летний пассажир «шестерки» погиб на месте происшествия. Второй пассажир 1982 года рождения с травмами различной тяжести госпитализирован.

ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.