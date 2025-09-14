В торговый центр – за здоровьем

С понедельника, 15 сентября, стартует профилактическая акция «Территория здоровья» ТРК «Лотос Плаза», сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Прямо в известном торговом центре граждане смогут пройти первый этап диспансеризации: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, внутриглазного давления, консультации по вопросам здорового образа жизни;

Здесь же будет работать консультация врача кабинета отказа от табака; арт-терапия для взрослых и детей; консультация психолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики; пройдут публичные лекции медицинских специалистов разных областей.

Режим работы: с 10:00 до 15:00. Локация на нулевом этаже, вход № 2 со стороны ул. Сыктывкарская.

Там же можно будет сделать прививку против гриппа и пневмококковой инфекции: в понедельник–пятницу с 16:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 19:00. Необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность.