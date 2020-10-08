В Сортавале росгвардейцы задержали пьяную пару за дебош в магазине

В Сортавале поздно вечером 6 октября сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине, расположенном на улице Октябрьской, сообщает управление Росгвардии Карелии.

Причиной вызова сотрудников вневедомственной охраны стало неадекватное поведение пьяных местных жителей, 45-летнего мужчины и 36-летней женщины.

Как выяснилось, пара пришла в магазин за алкоголем. Продавцы попросили посетителей надеть защитные маски. Граждане категорически не захотели соблюдать меры эпидемиологической безопасности и начали оскорблять, отказавшихся продавать им спиртное работников магазина, нецензурными словами, а также проявлять по отношению к ним агрессию.

Росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка и передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.