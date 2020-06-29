В школах Карелии прошел тест на сдачу Единого госэкзамена

В финно-угорской школе им. Э. Леннрота состоялся пробный экзамен по географии. Организаторы учли все организационные моменты: от захода участников экзаменов до печати комплектов экзаменационных материалов. Акцент был сделан на соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.

«Сам по себе экзамен для выпускника — ситуация стрессовая, а сегодня она усугубляется жесткими ограничительными мерами, но прежде всего это нужно для безопасности участников мероприятия»,

- сказала руководитель пункта проведения экзаменов в финно-угорской школе Мария Усачева.

В 2020 году на территории Петрозаводского городского округа 1359 участников ЕГЭ. На базе финно-угорской школы первый экзамен пройдет 3 июля, в нем примут участие 102 выпускника.

Подробно о сроках экзаменов читайте здесь.