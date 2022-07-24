В республику жара вернется во второй половине недели

По информации Гидрометеослужбы Карелии, в начале следующей недели изнуряющей жары не предвидится. Средняя температура воздуха днем будет в пределах +25℃, в темное время суток от +12 до +17℃. Но во второй половине семидневки погода вновь проявит свой жаркий летний пыл. Дожди пройдут лишь местами.

Сегодня ночью температура воздуха снизится до +11…+16ºС.

В понедельник, 25 июля, синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность и кратковременные дожди. Атмосферное давление будет слабо расти. Северный, северо-восточный ветер ожидается силой 4-9 м/с. Воздух днем прогреется до +19…+24ºС. Фото: pxhere.