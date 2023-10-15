15 октября 2023, 15:55
В понедельник ночью в некоторых районах Карелии ожидаются заморозки
Прогноз погоды на понедельник, 16 октября
В понедельник 16 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На территории некоторых районов Карелии ночью ожидается минусовая температура. На севере - дождь со снегом.
В республике в целом облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере - с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура ночью -1, +4°С, днем +2, +7°С.
В Петрозаводске также ожидается облачно с прояснениями. Слабый дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +1, +3°С, днем +4, +6°С.
Атмосферное давление будет расти. // Фото: "Петрозаводск говорит".