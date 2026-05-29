В Петрозаводске рассказали об актуальных вакансиях региона

В столице Карелии состоялась Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

На Ярмарке вакансий специалисты отдела кадров рассказали об имеющихся вакансиях АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

С приветственным словом на открытии выступил главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» и президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Карелия Александр Сафронов:

Мы делаем все возможное, чтобы молодежи в Карелии было комфортно работать. Благодаря региональному соглашению социальных партнеров у нас с первого дня трудоустройства выплачивают «северные» надбавки.

В «РКС-Петрозаводск» на данный момент актуальны вакансии:

• Слесари: аварийно-восстановительных работ, по ремонту котельного оборудования, по обслуживанию тепловых сетей

• Токарь 5 разряда

• Машинист насосных установок

• Электромонтеры диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда и по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

• Водитель автомобиля

• Машинист экскаватора

• Инженеры отдела технологических присоединений и отдела реализации проектов

• Специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности

• Электрогазосварщик

• Оператор водоподготовки

• Маляр

• Старший диспетчер

Подробности о работе в «РКС-Петрозаводск» можно узнать по телефону: 8 (8142) 71-00-44.

В рамках ярмарки трудоустройства сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» приняли участие в круглых столах.

Анастасия Хандрук, ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности, стала участником встречи по вопросам оплаты и охраны труда:

Мы изучали информацию об изменениях трудового законодательства и урегулировании вопросов, возникающих при оформлении трудовых отношений с призванными на военную службу. Работодатели высказывали предложения о поддержке военнослужащих, а в отдельных случаях говорили о возможности получения новой профессии. Актуальной была и информация об электронной платформе по охране труда.

Обсудили молодые работники и еще один важный вопрос – предстоящий «Форум работающей молодежи». Участники встречи рассуждали о мерах поддержки, которые работодатели готовы оказать для успешной организации мероприятия.

О круглом столе рассказала начальник центра оценки квалификации «ПКС-Водоканал» Алена Орлова:

Форум нацелен на содействие личностному и профессиональному росту молодых работников, поиск баланса между интересами работодателя и молодежи, которая выходит на рынок труда. Участниками круглого стола стали молодые специалисты, предприятия республики, Союз организаций профсоюзов, образовательные учреждения и органы власти. Каждый смог предложить свои идеи, поделиться мнением о том, каким должен стать форум в сентябре.

Участники встречи рассуждали о мерах поддержки для успешной организации мероприятия. «РКС-Петрозаводск», как и другие работодатели, готовы рассматривать возможность непосредственного участия на «Форуме работающей молодежи» этой осенью.

