В Петрозаводске рассказали об актуальных вакансиях региона

На Ярмарке вакансий специалисты отдела кадров рассказали об имеющихся вакансиях АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».
С приветственным словом на открытии выступил главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» и президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Карелия Александр Сафронов:
Мы делаем все возможное, чтобы молодежи в Карелии было комфортно работать. Благодаря региональному соглашению социальных партнеров у нас с первого дня трудоустройства выплачивают «северные» надбавки.
В «РКС-Петрозаводск» на данный момент актуальны вакансии:
• Слесари: аварийно-восстановительных работ, по ремонту котельного оборудования, по обслуживанию тепловых сетей
• Токарь 5 разряда
• Машинист насосных установок
• Электромонтеры диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда и по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
• Водитель автомобиля
• Машинист экскаватора
• Инженеры отдела технологических присоединений и отдела реализации проектов
• Специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности
• Электрогазосварщик
• Оператор водоподготовки
• Маляр
• Старший диспетчер
Подробности о работе в «РКС-Петрозаводск» можно узнать по телефону: 8 (8142) 71-00-44.
В рамках ярмарки трудоустройства сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» приняли участие в круглых столах.
Анастасия Хандрук, ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности, стала участником встречи по вопросам оплаты и охраны труда:
Мы изучали информацию об изменениях трудового законодательства и урегулировании вопросов, возникающих при оформлении трудовых отношений с призванными на военную службу. Работодатели высказывали предложения о поддержке военнослужащих, а в отдельных случаях говорили о возможности получения новой профессии. Актуальной была и информация об электронной платформе по охране труда.
Обсудили молодые работники и еще один важный вопрос – предстоящий «Форум работающей молодежи». Участники встречи рассуждали о мерах поддержки, которые работодатели готовы оказать для успешной организации мероприятия.
О круглом столе рассказала начальник центра оценки квалификации «ПКС-Водоканал» Алена Орлова:
Форум нацелен на содействие личностному и профессиональному росту молодых работников, поиск баланса между интересами работодателя и молодежи, которая выходит на рынок труда. Участниками круглого стола стали молодые специалисты, предприятия республики, Союз организаций профсоюзов, образовательные учреждения и органы власти. Каждый смог предложить свои идеи, поделиться мнением о том, каким должен стать форум в сентябре.
Участники встречи рассуждали о мерах поддержки для успешной организации мероприятия. «РКС-Петрозаводск», как и другие работодатели, готовы рассматривать возможность непосредственного участия на «Форуме работающей молодежи» этой осенью.
