В Петрозаводске пропал 38-летний Виталий Жирков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение мужчины неизвестно с 15 февраля. Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. © «Петрозаводск говорит»