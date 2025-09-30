В Петрозаводске предложили оригинальный способ борьбы с крысами. Такой вывод горожане сделали при виде мусорной площадки на улице Мерецкова вблизи детского садика. Контейнерная площадка оказалась полностью завалена пакетами с мусором.

«Завалим крыс мусором, чтоб не выбрались!»

- написали в паблике «Подслушано в Птз».

В таком виде находится мусорная площадка на Мерецкова 16-а, б, 18. Пакеты с отходами некуда складировать, утверждает автор фотографии.

«Тот самый случай, когда не люди - сами виноваты (не донесли до мусорки и тд) А когда некуда класть уже! Тут вопросы сугубо к администрации города или кто отвечает за вывоз мусора?!»