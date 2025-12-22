В Петрозаводске покажут фильм-победитель евразийской кинопремии

В Петрозаводске покажут фильмы участников первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

В кинотеатре «Премьер» покажут пять кинокартин с 22 по 24 декабря. Сеансы бесплатные, но на просмотр необходимо зарегистрироваться.

Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Карельскому зрителю представят ленты: «Али Примэра» (Венесуэла, 18+), «Черный замок» (Беларусь, 18+), «Лесной царь» (Сербия, 18+), «Старый праведный блюз» (ЮАР, 18+) и фильм-победитель кинопремии «Бриллиантовая бабочка» — «Против течения» (Китай, 18+).

Ранее в Петрозаводске показывали фильмы из Турции, Киргизии и Туркмении.