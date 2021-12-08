В Петрозаводске обсудили: быть или не быть QR-кодам

Текст и фото: Антонина Кябелева

В приличных компаниях уже давно пытаются избегать разговоров о вакцинации, коронавирусе, QR-кодах и других эпидемиологических «новеллах» нашей резко изменившейся реальности. Даже среди проверенных друзей-единомышленников соприкосновение с этой темой до добра обычно не доводит. Не удивительно, что прошедшее 7 декабря расширенное пленарное заседание Общественной палаты Республики Карелии, где обсуждали федеральные законопроекты о применении QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах, не обошлось без эмоциональных всплесков.

Перед входом в здание на улице Энгельса, 4, где прошло заседание, дежурила Анастасия с плакатом, призывающем отклонить законопроекты. Ее смущает то, что граждане с медицинскими отводами тоже смогут получить QR-коды. «Тогда о какой защите мы говорим?» - недоумевала женщина. Анастасия рассказала, что прививку от коронавируса не делала, так как вакцина не прошла полный комплекс испытаний. Судя по «боевым» ноткам в голосе, переубедить ее – миссия из разряда невыполнимых.

Во время обсуждения законопроектов темы вакцинации и применения QR-кодов долгое время были разведены в разные стороны. Большинство противников QR-кодов делали оговорку, что они не против вакцинации. Только под конец разговора все встало на свои места и было откровенно сказано, что истинная цель законопроектов – подтолкнуть граждан пройти вакцинацию.

Если коротко, то новые законопроекты, которые поступили на рассмотрение в Госдуму РФ, вводят с 1 февраля по 1 июня 2022 года более жесткие ограничения для непривитых граждан. Места проведения массовых мероприятий, театры, кинотеатры, музеи, кафе, рестораны смогут посещать только те, кто имеет QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или то, что человек переболел коронавирусом. Граждане, имеющие медицинские противопоказания, также смогут получить QR-код. Одновременно с QR-кодом нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Путешествовать на самолетах и поездах дальнего следования с 1 февраля по 1 июня 2022 года разрешат тем, кто имеет QR-код. Предполагается, что доступным для всех останутся продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт. ПЦР-тесты с 1 февраля 2022 года уже не смогут служить «пропуском» для непривитых граждан.

Заседание общественной палаты длилось чуть более трех часов. Мнения были полярны, а выступления нередко эмоциональны. В обсуждении приняли участия главные врачи больниц. По мере того, как дискуссия продвигалась к своему завершению, их лица все больше мрачнели. Слишком тяжело было достучатся до тех, кто для себя все давно решил.

Главный врач республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко отметила, что летом снижения заболеваемости не произошло, хотя врачи на это рассчитывали. Сейчас очевидно, что коронавирус не является сезонной инфекцией, прекрасно приспосабливаясь и к низким, и к высоким температурам.

«Четвертая волна на самом деле в Республике Карелия проходит как двухгорбая третья волна»,

- сказала главврач.

По ее словам, в стационарах Карелии сейчас находится 750 заболевших, 96 процентов которых не вакцинировались от ковида. Болеют все – и малыши, и старики. Самому маленькому пациенту, заразившемуся коронавирусом, всего 2 месяца. Тем не менее, считает Кононенко, вакцинация дает эффект, так как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение обращений в стационары.

Заместитель председателя общественной палаты, известный карельский журналист Анатолий Цыганков отметил, что обсуждение законопроектов о применении QR-кодов вызвало небывалую активность граждан. В палату поступило более 200 предложений. Большинство выступает против введения QR-кодов, которые, по мнению граждан, не гарантируют от заражения, ограничивают права и свободы, вызывают социальную напряженность. Люди жалуются на отсутствие достоверной информации о прохождении испытаний вакцины и возможных побочных эффектах, а также сомневаются в правдивости официальной статистики. Эти аргументы повторялись в выступлениях тех, кто категорически против повсеместного применения QR-кодов. Цыганков отметил, что сторонники вакцинации и QR-кодов, настаивают на расширении списка болезней, при которых противопоказана вакцинация.

Член общественной палаты Юлия Тубис отметила, что граждане, переболевшие бессимптомно и не обращавшиеся за медицинской помощью, не могут получить документ, подтверждающий факт болезни. Тубис лично с этим столкнулась, хотя у нее были обнаружены антитела:

«Как я ни ходила, как ни обращалась, мне QR-кода не дали, потому что посчитали, что я не лечилась».

Юлия Кононенко объяснила, что при наличии справки об антителах и отрицательном ПЦР-тесте гражданин может обратиться в медицинское учреждение, где его должны включить в регистр переболевших коронавирусной инфекцией. После этого гражданин получает QR-код.

«Я против того, чтобы необдуманно, огульно вводить меры без комплексной подготовки. Потому что опыт Казани показал, что применение QR-кодов на транспорте вызывает большое социальное напряжение. Все это происходит на фоне падения доходов населения… Общество дробится еще больше, социальное напряжение растет»,

- считает член общественной палаты Екатерина Алексеева.

Самыми эмоциональными противниками расширения зоны применения QR-кодов были активисты Дарья Каликина и Наталья Никифорова.

Каликина рассказала, что переболела ковидом, но так и не смогла получить справку в поликлинике: «Я месяц тому назад написала заявление, приложила все документы, что раньше у меня не было антител, … а сейчас у меня этих антител очень много. И ответа нет из второй поликлиники». Она напирала на то, что граждане с медотводом могут быть источниками распространения инфекции и, дескать, по этой причине QR-коды бессмысленны и бесполезны.

Главный врач республиканской больницы Тамази Карапетян напомнил, что количество медотводов должно быть минимальное. Если, конечно, следовать инструкциям, регламентирующим предоставление медицинских отводов от вакцинации.

«Количество справок в десятки раз превышает количество медотводов»,

- заметил Карапетян.

Но это уже, по его мнению, на совести врачей, предоставляющих такие справки.

Наталья Никифорова сказала, что за несколько дней собрала более 4 тысяч подписей граждан, выступающих против введения QR-кодов. Она отметила, что теоретически не против вакцинации, но уверена, что клинические испытания должны быть полностью завершены.

«Сегодня мы обсуждаем, по сути, принудительную вакцинацию для взрослого населения, а завтра, в случае принятия этого законопроекта, на очереди окажутся и наши дети»,

- завершила Никифорова свое выступление.

«Да, надо вакцинировать детей», - согласился Карапетян. Он напомнил, что во многих странах вакцинация подростков идет полным ходом. И это неизбежность, если общество хочет себя защитить. Коронавирус максимально перетянул на себя силы и внимание врачей. Из-за этого граждане с другими заболеваниями часто не могут получить своевременную, высокотехнологическую медицинскую помощь. Тамази Карапетян уверен, что QR-коды нужно было давно вводить.

«Впервые население Карелии в этом году скорее всего будет меньше 600 тысяч человек»,

- сказал главный врач республиканской больницы.

По его мнению, если подождать еще несколько лет, когда завершится полный цикл исследования вакцины, то вакцинировать будет уже некого. «Мне кажется, этот закон делается только для того, чтобы спасать людей, спасать жизни», - заметил он.

«Я хочу сказать вам всем, что мы уже один год и девять месяцев живем в войне, в настоящей войне… Ни у одной страны мира нет другого средства кроме вакцинации. Пусть называются этот законопроект как побуждение к вакцинации. Пусть. Мы будем называть вещи своими именами. Да, действительно, мы сегодня должны побудить население вакцинироваться. У нас нет другого пути»,

- сказала руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Она напомнила, что стопроцентной защиты не дает ни одна вакцина. По ее информации, только 1,5 процента вакцинированных заболевают коронавирусом. Котович прямо сказала, что обсуждаемый законопроект направлен исключительно на то, чтобы граждане активнее вакцинировались.

К сожалению, те, кто в силу своей профессии вынужден постоянно сталкиваться со страшными последствиями коронавируса, все больше склоняются к жестким мерам. Тамази Карапетян вспомнил, что долгое время никто не мог убедить одного из врачей вакцинироваться. «Доктора не пустили в парикмахерскую из-за отсутствия QR-коды, ...он пошел и привился», - рассказал Карапетян. В данном случает силы убеждения оказалось мало, а QR-код, точнее его отсутствие, мгновенно дало требуемый эффект.

Странным диссонансом прозвучало выступление уполномоченного по правам человека в Карелии Ларисы Бойченко.

«Я не могу согласиться с тем, что здесь было сказано, что общество расколото. Я не вижу раскола. Я пока что вижу, что меньшинство пытается навязать свою точку зрения большинству»,

- сказала Бойченко.

Казалось, что это единственный человек в зале, который отказывается видеть очевидное.

«Мне бы хотелось всех успокоить. Не будет ничего страшного. Поверьте. Более того, все уже свершилось. На самом деле уже даны права главам регионов работать и с QR-кодами, и вносить предложения, ограничения. Я думаю, совершенно ничего страшного не произойдет»,

- утешила присутствующих омбудсмен.

И, действительно, о чем спорить, если все давно решено?

На заседании общественной палаты много говорилось о том, что гражданам не хватает достоверной информации, о том, насколько неграмотно построена информационная политика, о неумении чиновников вести диалог с обществом, объясняя свои решения и мотивацию. И что вы думаете? Общественная палата в точности скопировала самые отвратительные черты российской бюрократической машины.

«Мы завершаем сейчас обсуждение первого вопроса по повестке сегодняшнего заседания. Делаем одноминутный буквально перерыв, чтобы наши уважаемые участники, приглашенные завершили работу с нами»,

- сказала председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.

Она предложила продолжить дискуссию на следующий день на публичных слушаниях, которые запланированы в «Точке кипения» в Петрозаводске. «Это не окончательное обсуждение данного законопроекта. Мы максимально готовы выслушать граждан с тем, чтобы направить уже собирательные мнения в органы принимающие данные законы», - сказала Кулакова.

О том, что произошло дальше, позднее рассказали члены общественной палаты. Оставшись «узким кругом», так сказать, без общественности и прессы, члены палаты приняли решение одобрить законопроекты при условии их доработки. Говорят, что 8 декабря документально оформленные рекомендации общественной палаты будут переданы в карельский парламент. Видимо, то, что будет происходить вечером в «Точке кипения», уже никого не волнует.

Признаюсь, я из тех, кто поддерживает вакцинацию, не видит никакого «криминала» в применении QR-кодов, поддерживает меры, стимулирующие граждан сделать прививку. Но мне очень не нравится, когда из нас пытаются сделать идиотов, с мнением которых можно вообще не считаться. Зачем изображать общественную дискуссию, тратить силы и время на соблюдение никому не нужных формальностей? Уж лучше, как Бойченко: «Все уже свершилось». По крайней мере, честнее.