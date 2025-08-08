08 августа 2025, 17:35
Общество

В Петрозаводске изменят схему движения на одной из улиц

Изменения коснутся улицы Чапаева
Фото: freepik

С 18 по 24 августа от улицы Чапаева от улицы Суворова до Муезерской улицы запретят проезд по нечетной стороне. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Двустороннее движение будет возможно по четной стороне улицы Чапаева. Также в посте отметили, что заезд и выезд с улиц Фурманова и Гражданской в сторону Лежневой улицы будет перекрыт.

Ограничения связаны с устройством наружных подводящих сетей ливневой канализации. © «Петрозаводск говорит»

