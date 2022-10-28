В музее «Кижи» можно увидеть неизданные работы Мюда Мечева

Текст и фото: Хельга Белянцева

Выставка из домашней коллекции Мюда Мечева «Карелия — любовь моя» проходит в фондохранилище музея-заповедника «Кижи» в Петрозаводске. На вернисаже 21 октября вспоминали художника, значительная часть жизни которого была связана с Карелией.

Мюд Мечев с женой Ольгой Хлопиной

Мюд Мечев известен прежде всего как иллюстратор эпоса «Калевала», однако его творчество гораздо шире и многограннее. Художник создавал иллюстрации также к «Повести временных лет» и Новому Завету, писал пейзажи и натюрморты. На его графических и живописных работах можно увидеть картины карельской природы, городские пейзажи, сцены из жизни людей труда.

На выставке в музее «Кижи» представили ранее неизвестные работы Мюда Мечева, обнаруженные его женой Ольгой Хлопиной уже после его смерти.

«...Эти работы были обнаружены совершенно случайно, — написала Ольга Хлопина в аннотации к выставке. — Хотя, я свято в это верю, случайность — один из важнейших принципов закономерности. Необходимо было найти в горах архивов, которые хранятся у нас в гараже в Москве, один авторский текст. Я примерно представляла, в каком ящике его искать, и, найдя нужную папку, машинально начала просматривать листы с наклеенными гравюрами к Калевале из другой папки. И — о, чудо!!! — между плотными листами я увидели завернутую в папиросную бумагу кипу листочков… Они перед вами. Большая часть из них была написана в 1958 году совсем молодым, но уже полностью состоявшимся художником. Все работы полны любви к ставшему родным месту — Карелии. Не только рукописи не горят, но и труд художника не исчезает бесследно».

Также на выставке можно увидеть иллюстрации к эпосу «Калевала» и живописные работы Мюда Мечева из фондов музея «Кижи». Есть среди них и новая работа, приобретенная музеем — «Белая ночь на Кижах».

Директор музея-заповедника Елена Богданова, которая лично знала художника, поддерживает связь с его женой Ольгой Хлопиной. Благодаря этому обстоятельству и возникла идея выставки.

«Мюд Мариевич всегда с нами, тем более что он похоронен на острове Кижи, — говорит Елена Богданова. — Его работами не устаешь восхищаться — он настолько прочувствовал красоту Карелии, что сумел донести ее до всех нас. Когда смотришь на остров Кижи в работах Мюда Мариевича, еще больше гордишься нашим достоянием — и природой, и уникальными объектами. Я рада тому, что сегодня открылась эта небольшая выставка — думаю, это будет хорошим продолжением нашей дружбы с Ольгой Васильевной. Мы с ней говорили и о том, чтобы такую выставку открыть на острове Кижи в летнее время, и, возможно, провести пленэр, посвященный Мюду Мариевичу. Я надеюсь, что это обязательно осуществится».

По словам вдовы художника, Мюд Мечев всегда щедро делился своими работами, дарил и музеям, и коллекционерам, и друзьям. Ольга продолжает эту традицию — работа, которая называется «Окно», после окончания выставки перейдет Шелтозерскому музею, этюд с видом из окна на кижские храмы будет подарена музею-заповеднику «Кижи», а работа «Ламбушка» — лично Елене Богдановой. Все остальные работы могут быть проданы тем, кто пожелает их приобрести.

Воспоминаниями о Мюде Мечеве во время вернисажа поделился карельский журналист Юрий Шлейкин, который также был знаком с художником, много времени проводившим в Карелии:

«О Мюде Мечеве можно говорить бесконечно. Впервые мы познакомились в 1983-84 годах, когда я был главным редактором издательства «Карелия», и в музее изобразительных искусств мне доверили вручить Мюду медаль ВДНХ за серию иллюстраций к эпосу «Калевала». Если говорить о нем как о человеке, он был очень разным. В молодости он был хулиганом. Мог прийти на встречу с Отто Куусиненым с подбитым глазом — такая история произошла в Москве в 1950 году. А другой Мюд был философом и знатоком Севера. А еще был Мюд, который мог построить дом, сшить лодку, сложить печку. И это мальчик из гуманитарной семьи, выросший в супер интеллигентной обстановке (папа —художник, мама — преподаватель, училась в Гарварде). Он был и охотником, любил показывать свои ружья. Но главное — он был художником. Не случайно ему вручили золотую медаль Академии художеств. Для художника, как он говорил, с точки зрения профессии это высшая награда. Те работы, которые мы видим сегодня на выставке, может быть, не первого ряда, но ведь делал их тот же художник».

«Большим счастьем для него было, когда в 2010 году мы от редакции газеты «ТВР-Панорама» написали ходатайство на имя Сергея Катанандова, и Мюду Мечеву присвоили звание «Почетный гражданин Карелии». Он очень гордился этим званием. Он себя чувствовал человеком Карелии. Он был, с одной стороны, человеком Европы — знал все кафе и рестораны в Риме, Берлине, Хельсинки и ориентировался там, как в своей родной Москве. Но Карелия была для него вселенной, где он чувствовал себя своим».

Юрий Шлейкин

В этом году выйдет большой альбом Мюда Мечева, в который будет включено около 700 цветных работ. Большинство из них из частных коллекций и незнакомы широкой публике. В альбоме будет девять разделов, один из них посвящен карельским пейзажам. Также в издание будут включены работы, написанные в так называемом «суровом стиле» в 1950-60 годы. Еще один раздел посвящен городам России, где в том числе можно будет увидеть изображения Петрозаводска.

Выставка «Карелия — любовь моя» работает в в фондохранилище музея «Кижи» (пл. Кирова, 10) до 30 ноября 2022 года. Посещение выставки бесплатное при наличии входного билета в фондохранилище музея. Время работы фондохранилища до 29 октября: пн. - пт. с 10.00 до 17.00, с 30 октября: пн. - чт. с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: (814–2) 79-98-66. (6+)