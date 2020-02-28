В московской библиотеке откроется выставка о Карелии

В Москве стартовал вековой юбилей Карелии. Как мы сообщали ранее, в столичном метро академический хор Московского метрополитена исполнил произведение композитора Гельмера-Райнера Синисало «Моя Карелия» и песню «Долго будет Карелия сниться». Артистов поддержали участница шоу «Лучше всех» на Первом канале София Хоменко, певица Полина Перовская и музыканты проекта «Музыка в метро».

В субботу, 29 февраля, в Центральной библиотеке №21 Москвы пройдет встреча, посвященная Русскому Северу. Библиотека станет площадкой для знакомства с историей, культурой, национальными традициями и обычаями Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики.

В программе – экспозиции о республике, мастер-классы, дегустация чая и меда, музыкальные произведения, посвященные Русскому Северу, беседа с писателем, автором книги «Осколки Сампо» Дмитрием Овсянниковым.

Юбилею Карелии будут посвящены и другие мероприятия. Пройдет творческая встреча с ветераном Великой Отечественной войны, автором книги «Легенды гвардейской Свирской» Валентином Сорвиным. Ветеран прошел дорогами войны от Карелии до Померании, участвовал в Свирско-Петрозаводской операции. В мае в Москве пройдут Дни Карелии. 1 сентября на станции метро «Выставочная» откроется фотовыставка, посвященнвя Карелии.

Фото: m24.ru