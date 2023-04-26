В минсельхозе Карелии рассказали, как бороться с борщевиком

Борщевик - настоящее бедствие для Карелии. Есть много сельских поселений, которых не видно с трассы, настолько они заросли этим опасным для человека и животных растением. Министерство сельского хозяйства республики выпустило памятку - как самостоятельно бороться с борщевиком.

Борщевик Сосновского представляет угрозу здоровью людей и домашнего скота, подчеркнули в ведомстве. В листьях растений содержатся фуранокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к солнечному свету, а именно к ультрафиолету, и вызывают ожоги, даже через плотную одежду.

Бороться с борщевиком необходимо в специальной одежде: водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, респиратор.

Минсельхоз советует скашивать растения до цветения. А потом косить борщевик еще три-четыре раза за сезон.

Еще один эффективный метод - сжигание растений. Правда, он требует максимальной осторожности и аккуратности.

При отсутствии на поле культурных растений борщевик Сосновского лучше всего уничтожать общеизвестными гербицидами-истребителями (Раундап, Глифор, Глифос, Спрут, Торнадо и другие). Эффективно действуют гербициды на молодые растения борщевика в дозах 4-6 л/га. Обработку проводят с момента отрастания побегов, до начала цветения. Рекомендуется использовать гербициды ранней весной, когда растения имеют высоту примерно 20-50 см и можно добраться до центра засоренной территории. Опрыскивание необходимо повторить в конце мая-начале июня, чтобы уничтожить растения, уцелевшие после первой обработки.

Наилучшие результаты дает комбинированный метод борьбы с борщевиком. Он включает в себя скашивание, а после скашивания - двухкратную обработку гербицидами с интервалом в три-четыре недели. // Фото: минсельхоз Карелии.