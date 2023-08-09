В Карелии сегодня будет тепло, но дождливо

Сегодня, 9 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20,+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха +20, +25°С, местами до +28°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +26, преимущественно ясно.

В Сортавале до +23, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»