В Карелии резервных лесов нет

Лес всегда занимал одно из центральных мест в жизни республики и является визитной карточкой региона. На сегодняшний день общая площадь земель лесного фонда составляет 14,5 млн гектаров. Это около 80% территории Карелии, сообщает пресс-служба минприроды Карелии.

В ведомстве рассказали, что леса подразделяются на несколько групп – защитные, эксплуатационные и резервные. Так, первые занимают 4,7 млн гектаров и имеют особо ценное значение, поэтому в их отношении устанавливается специальный режим использования и защиты.

Вторая группа включает в себя 9,8 млн гектаров, которые предназначены для заготовки древесины и других ресурсов. К резервным лесам относятся те, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. На сегодняшний день таки в Карелии нет, отметили в минприроды. // Фото: freepik.