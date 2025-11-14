В Карелии простились с погибшим в аварии тренером по самбо

С учителем физкультуры и детским тренером по самбо Сергеем Цызой простились в Чалне.

В Чалнинской школе он проработал учителем 15 лет. При участии Сергея Цызы создали спортивный клуб «Ветер», он активно развивал федеральный проект «Самбо в школу».

«Педагог воспитал десятки самбистов, которые побеждают на региональных и федеральных соревнованиях. В 2023 году он стал победителем федерального отбора проекта «Лучшие учителя России»,

- рассказали в карельском министерстве образования и спорта. Чиновники выразили соболезнования близким и друзьям.

Учитель трагически погиб 10 ноября на трассе «Кола» в Кондопожском районе. Ему было 38 лет, а 15 ноября могло бы исполниться 39. Е погибшего остались дети и супруга.

ДТП произошло, когда водитель автомобиля Haval пошел на обгон легкового авто и грузового фургона, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. Водитель и женщина-пассажир из Haval в больнице, водитель Toyota погиб на месте.