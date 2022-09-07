В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 13

Завтра, 8 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами слабый дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по восточным районам, небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°С, местами -1, -3°С, днем +8,+13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com