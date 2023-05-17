В четверг в Карелии станет заметно прохладнее
18 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +13, +15, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами небольшой дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +12;
В Кондопоге, Сегеже ночью +6, днем +16;
В Медвежьегорске ночью +5, днем +16;
В Олонце ночью +3, днем +14;
В Пудоже ночью +3, днем +18;
В Сортавале ночью +4, днем +14;
В Суоярви ночью +5, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»