В четверг в Карелии станет заметно прохладнее

18 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +13, +15, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами небольшой дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +12;

В Кондопоге, Сегеже ночью +6, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +16;

В Олонце ночью +3, днем +14;

В Пудоже ночью +3, днем +18;

В Сортавале ночью +4, днем +14;

В Суоярви ночью +5, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»