В ближайшие часы снегопад обрушится на Карелию

МЧС республики напомнило в субботу о надвигающейся непогоде.

По информации карельского ЦГМС, во второй половине дня 18 декабря и в первой половине ночи 19 декабря местами, преимущественно по центральным и южным районам Карелии, ожидается сильный снег, на юго-западе мокрый снег, отложение мокрого снега. Крупный и пушистый снег начался уже в Петрозаводске.

Сильные снег также может затронуть Кондопожский, Прионежский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Лахденпохский, Питкярантский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. (фото «Петрозаводск говорит»)