Вильфанд предупредил о резком похолодании в Карелии

Экстремальные морозы накроют несколько регионов России, резкое похолодание ожидается и в Карелии.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на север Красноярского края и Европейской части страны будет поступать холодный воздух из приполярных регионов. На европейскую часть холодные воздушные массы будут приходить не с Баренцева моря, а с Таймыра, сообщает РИА Новости.

По данным эксперта, с 19 декабря холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, в понедельник - в регионы Центрального федерального округа, с 21 декабря холод придет в центр Европейской России.

Отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, добавил Вильфанд. Температура ниже нормы установится до 22 декабря в Ненецком автономном округе и Архангельской области. По его словам, в Карелии и Коми будет на 8-14 ниже нормы, минимальные температуры -31 градусов.

Морозы придут в Вологодскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую области, в Черноземье. (фото «Петрозаводск говорит»)