Сегодня в Карелии ожидаются снегопады

18 декабря в Петрозаводске облачно, днем снег, на дорогах гололедица, рассказали в республиканском Гидрометцентре. Ветер днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -2, -4.

В Карелии облачно, днем в большинстве районов снег, местами сильный, на юго-западе переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -2, -7, на юго-западе местами до +1.

По данным Гидрометцентра, в Калевале днем -4;

В Кондопоге днем -3;

В Медвежьегорске днем -4;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -4;

В Сегеже днем -4;

В Сортавале днем 0;

В Суоярви днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)