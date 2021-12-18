18 декабря 2021, 09:00
Сегодня в Карелии ожидаются снегопады
Синоптики Гидрометцентра предупредили автомобилистов о гололедице
18 декабря в Петрозаводске облачно, днем снег, на дорогах гололедица, рассказали в республиканском Гидрометцентре. Ветер днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -2, -4.
В Карелии облачно, днем в большинстве районов снег, местами сильный, на юго-западе переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -2, -7, на юго-западе местами до +1.
По данным Гидрометцентра, в Калевале днем -4;
В Кондопоге днем -3;
В Медвежьегорске днем -4;
В Олонце днем -1;
В Пудоже днем -4;
В Сегеже днем -4;
В Сортавале днем 0;
В Суоярви днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)