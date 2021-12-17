Синоптики рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег, рассказали в республиканском Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем -2, -4. Атмосферное давление будет падать.

18 декабря в Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов снег, местами сильный, на юго-западе переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами до -13, днем -2, -7, на юго-западе местами до +1.

По данным Гидрометцентра, в Калевале ночью -9, днем -4;

В Кондопоге ночью -7, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -4;

В Олонце ночью -5, днем -1;

В Пудоже ночью -8, днем -4;

В Сегеже ночью -9, днем -4;

В Сортавале ночью -5, днем 0;

В Суоярви ночью -7, днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)