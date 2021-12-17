Сегодня в Карелии ожидается слабая метель

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, сообщает региональный Гидрометцентр. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6, на севере местами до -12 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -4;

В Кондопоге днем 0;

В Медвежьегорске днем 0;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем 0;

В Сегеже днем -2;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -2. (фото pixabay.com, PenjaK)