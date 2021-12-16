Потепление отступает, легкий морозец возвращается в Карелию

В пятницу в Петрозаводске по-прежнему облачно, но возможны прояснения, сообщает региональный Гидрометцентр. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии 17 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6, на севере местами до -12 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -11, днем -4;

В Кондопоге ночью -6, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -5, днем 0;

В Олонце ночью -6, днем -1;

В Пудоже ночью -6, днем 0;

В Сегеже ночью -5, днем -2;

В Сортавале ночью -7, днем -2;

В Суоярви ночью -7, днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)