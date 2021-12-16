16 декабря 2021, 07:00
Сегодня в Карелии облачно и тепло
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах
В Петрозаводске сегодня, 16 декабря, облачно, небольшой снег, мокрый снег, рассказали специалисты регионального Гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный. умеренный. Температура воздуха 0, +2. На дорогах гололедица.
В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3, +2.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем 0;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +2;
В Олонце днем +1;
В Пудоже днем +1;
В Сегеже днем +1;
В Сортавале днем +1;
В Суоярви днем +1. (фото pixabay.com, lufthansi)