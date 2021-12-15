В четверг в Карелии прогнозируются плюсовая температура и снег

В четверг в Петрозаводске облачно, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, рассказали специалисты регионального Гидрометцентра. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный. умеренный. Температура ночью -1, -3, днем 0, +2. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем мало меняться.

В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки, ночью по южным районам осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -3, +2.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью -8, днем 0;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -1, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -1, днем +1;

В Сегеже ночью -2, днем +1;

В Сортавале ночью -4, днем +1;

В Суоярви ночью -3, днем +1. (фото «Петрозаводск говорит»)