В автотранспортном техникуме обсудили обеспечение предприятий кадрами

24 сентября в Петрозаводском автотранспортном техникуме по инициативе Заксобрания республики состоялся круглый стол «Кадры Карелии. Настоящее и будущее системы среднего профессионального образования».

В его работе приняли участие вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, депутаты Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Олег Зайцев, представители органов власти, Центра опережающей профессиональной подготовки и промышленных предприятий.

Участники обсудили подготовку кадров для экономики и социальной сферы региона.

«Мы видим, что в стране быстрыми темпами растет интерес именно к среднему профессиональному образованию. Увеличивается и интерес со стороны школьников к получению рабочих профессий. Это, безусловно, не может не радовать. И этот тренд соответствует тем стратегическим задачам и целям, которые стоят перед экономикой»,

– сказала Ольга Шмаеник.

Замначальника Управления труда и занятости Юрий Борисов сообщил, что уровень безработицы в Карелии достиг рекордно низкого показателя за все годы наблюдений – 0,7%. При этом на портале «Работа России» размещено почти 6 тысяч вакансий от 624 работодателей. Согласно прогнозам, потребность в кадрах до 2029 года составит более 41 тысячи человек. Около половины – это квалифицированные рабочие.

Первый замминистра образования и спорта Карелии Елена Сорокина рассказала, что в этом году абитуриенты подали в региональные колледжи и техникумы более 15 тысяч заявлений. Уже несколько лет лидером среди специальностей является «Техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта». На второй позиции – «Сварочное производство». Третье место разделили профессии в сфере туризма и гостеприимства, а также дизайна.

Представители предприятий поделились успешным опытом взаимодействия с учреждениями СПО. Так, Онежский судостроительно-судоремонтный завод с 2015 года сотрудничает с Петрозаводским автотранспортным техникумом, где создан образовательно-производственный кластер «Сампо» в сфере машиностроения.

«Студенты, которые были у нас на практике в этом году, занимались на новой цифровой площадке. У них горели глаза. После обучения у нас остается работать 10–15% выпускников. Надеюсь, что с запуском современных производственных технологий процент трудоустройства будет расти»,

- сказал гендиректор ОССЗ Владимир Майзус.

По мнению представителя Кондопожского ЦБК, депутата парламента Карелии Олега Зайцева, создание общежития при Лесотехническом техникуме является важным условием для привлечения в моногород Кондопога студентов из других населенных пунктов.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что в Карелии создаются условия, чтобы молодежь могла здесь жить и работать.

«Нам удалось внести изменения в Земельный кодекс России, чтобы молодые специалисты, работающие в малых городах и на селе, могли бесплатно получать земельные участки. С марта этого года такой же поддержкой могут воспользоваться специалисты востребованных в регионе рабочих профессий»,

– подчеркнула парламентарий.

Участники круглого стола договорились о дальнейшем взаимодействии для совершенствования системы подготовки кадров в республике.