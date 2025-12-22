В 35 школах Карелии детей отправили на карантин

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрированы 6363 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю заболеваемость в республике выросла на 11%. Тем не менее, эпидемический порог не превышен ни в одной из возрастных групп.

Из-за большого количества заболевших детей на карантин отправлены 100 классов в 35 школах региона, в том числе в Петрозаводске, Сортавале, Костомукше. Также приостановлена деятельность 56 групп в 40 детских садах.

При мониторинге за циркуляцией вирусов в Карелии выделены, в том числе, гонконгский грипп, Covid-19 и риновирусы.

