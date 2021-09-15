15 сентября 2021, 10:40
Умерла известный в Карелии врач-онколог
Алевтина Лукина проработала в республиканском онкологическом диспансере 38 лет
В Петрозаводске ушла из жизни известный врач-онколог Алевтина Лукина. Она проработала в республиканском онкологическом диспансере 38 лет. О смерти доктора сообщил паблик медицинского учреждения.
Алевтина Лукина пришла в онкодиспансер сразу же после окончания ПетрГУ. Долгие годы она работала врачом-онкологом амбулаторного приема диспансерного отделения.
«Вся ее трудовая деятельность - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Врач высшей категории, профессионал своего дела. Она была всегда отзывчивая, чуткая и неравнодушная к чужим проблемам»,
- говорится в сообщении учреждения.
Прощание с Алевтиной Лукиной состоится сегодня, 15 сентября, с 11 до 12 часов по адресу ул. Вольная д. 4, зал №2. Фото источника