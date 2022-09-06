Умеренные дожди прогнозируются в среду в Карелии

Завтра, 7 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. В ночные и утренние часы на севере местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°С, местами на севере до -1°С, днем +6,+11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +5+9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале +5+9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com