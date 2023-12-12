Умер заслуженный врач Карелии Вадим Кивиниеми

Ушел из жизни известный в Карелии врач-психиатр Вадим Кивиниеми. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

После окончания медицинского факультета ПетрГУ в 1966 году Вадим Кивиниеми стал первым врачом созданного дома-интерната для психически больных в поселке Мейери. С 1968 по 2012 год работал в Республиканской психиатрической больнице.

Врач совмещал работу в стационаре с преподавательской деятельностью в Петрозаводском медицинском училище. Более 20 лет руководил интернатурой по психиатрии, подготовил к самостоятельной работе десятки специалистов.

В 2001 году Вадиму Кивиниеми было присвоено звание заслуженного врача Карелии.

За свою 46-летнюю профессиональную деятельность Вадим Кивиниеми внес большой вклад в дело развития психиатрической службы Карелии, отметили в Минздраве. // Фото: unsplash.com / Parth Natani