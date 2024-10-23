Умер российский актер Сергей Белый

Ушел из жизни российский актер театра и кино Сергей Белый. Ему было 67 лет. О смерти артиста сообщает портал kino-teatr.ru.

По данным источника, актера не стало 7 октября. Причины его смерти не раскрываются.

Сергей Белый известен широкому кругу зрителей по своим ролям в сериалах «Пепел», «Гастролеры», а также по участию в таких проектах как «Испытательный срок», «Город особого назначения» и других. // Фото: unsplash.com / Zaeo